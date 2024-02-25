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Президент Грузии Зурабишвили поддержала украинцев в годовщину войны

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала украинцев во вторую годовщину полномасштабной войны с Россией.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Watch.

"Прошло два года, прошло два года, но Россия не победила! Россия не смогла сломить Украину и вашу силу. России не удалось разделить Европу и отделить Европу от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка на вашем лице, а успех и Победа за вами!", - сказала президент Грузии в обращении

Позиция Грузии по войне в Украине

Ранее мы писали, что Грузия отказалась вернуть Украине комплексы "Бук", которые страна получила во время нападения РФ в 2008 году.

К слову, в Грузии придумали причину отказа передачи Украине "Буков".

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Грузия