Президент Грузии ответила на угрозу ее ареста со стороны главы правительства

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президентке страны тюрьмой, если она не покинет должность. В свою очередь Саломе Зурабишвили ответила на его угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News и Telegram Эхо Кавказа.
"Мы не боимся", - заявила Зурабишвили.
Ее слова прозвучали перед митингующими в Тбилиси, которых она поддерживает и которые требует перевыборов в стране. Она добавила, что остается верна стране и Конституции, перед которой принесла присягу 6 лет назад.
"Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь, но не только этим людям. Я есть и буду президентом для всех", - сказала глава государства.
Помимо этого Зурабишвили вновь настаивает на необходимость почти назначения новых парламентских выборов. Она заявляет, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря. То есть до дня, когда истекает срок ее президентских полномочий.
Напомним, в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых фиксировали многочисленные фальсификации. По итогам этих выборов победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя прогнозы и соцопросы говорили о преимуществе оппозиционных сил. Помимо того правящая партия приостановила переговоры о евроинтеграции страны. Все вместе это вызвало протесты.
Кроме этого, 14 декабря коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили и он был единственном кандидатом на должность главы государства, которого выдвинула "Грузинская мечта".
Срок президентских полномочий у Зурабишвили истекает 29 декабря, однако она, как и протестующие, не признает результаты выборов. В связи с этим, грузинский премьер Кобахидзе пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.
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