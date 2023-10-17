Президент Грузии о решении Конституционного суда: в отставку не уйду

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с чрезвычайным заявлением, после слов лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе об уходе в отставку. Это он сказал после решения Конституционного суда.

"Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Страна, в которой не существует никакого баланса между ветвями, не может считаться демократической страной. Это попытка "Мечты". Их время прошло. Пусть сами думают, какая Саломе Зурабишвили была для них лучше. Меня это не интересует. Меня интересует, где я буду больше полезна этой стране - как свободный политик или как президент, который продолжит свой мандат. Это покажет ближайшее будущее.", - заявила лидер Грузии.

Зурабишвили напомнила избирателям об европейском будущем Грузии, которого она придерживается.

"Все общество объединено на этом европейском пути, вместе мы добьемся этого результата. Первый результат будет в конце этого года, кто бы ни мешал этому изнутри. А в конце следующего года будет уже следующий этап. Впереди у нас год-полтора, и мы всего этого добьемся. Пусть никто не теряет надежду. Мы также добьемся свободных выборов. Мы все сможем сделать вместе", - заявила Зурабишвили.

Президент объявила, что намерена присутствовать в парламенте, когда правящая партия будет проводить голосование за ее "импичмент".

"Я пойду в парламент. И я буду там рядом с этими человечками, мне не понадобится никто, чтобы меня поддерживать... Выйду, если мне дадут слово, если нет, то все равно выйду и скажу все, что нужно сказать", - заявила Зурабишвили.

Президент поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и призвала "бороться вместе до конца".

Ранее мы сообщали, что конституционный суд Грузии признал поездку Зурабишвили в Европу нарушением Конституции. Теперь вопрос импичмента вынесен на обсуждение парламента Грузии.