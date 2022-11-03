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Президент Греции заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Гаагу

Новина українською →
Украина, Четверг 03 ноября 2022 19:22
Президент Греции заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Гаагу Фото: президент Греции Екатерина Сакелларопулу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Международный уголовный суд в Гааге и создание трибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента Украины Владимира Зеленского с его греческой коллегой.

Она отметила, что утром посетила Бородянку, Бучу и Ирпень и увидела последствия зверств российской армии.

"Я понимаю, что это тоже произошло и в других местах, например в Мариуполе. Греция без задней мысли стоит на стороне Украины и будет поддерживать все обращения Украины в суд в Гааге, а также поддерживать все инициативы по созданию трибунала", - заявила Сакелларопулу.

Стоит также отметить, что на вопрос о том, будет ли Греция признавать Россию государством-террористом, она не ответила.

Напомним, что в Буче госпожа Сакелларопулу посетила место, где были обнаружены массовые захоронения граждан Украины на территории церкви Святого Андрея, и ознакомилась с фотовыставкой с жертвами войны.

Ранее стало известно, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.

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