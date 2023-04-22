Президент Греции одобрила проведение досрочных выборов в парламент

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini , об этом заявила глава государства.

"Я надеюсь, что у нас будет спокойный и плодотворный предвыборный период на благо страны", - сказала Сакелларопулу, начиная четырехнедельный период политической кампании.

Проведение парламентских выборов в конце мая анонсировал еще месяц назад премьер страны Кириакос Мицотакис. Сегодня, 22 апреля он сообщил президенту, что парламент будет распущен 23 апреля.

Выборы пройдут по пропорциональной системе голосования. Опросы общественного мнения показывают, что ни партия "Новая демократия" Мицотакиса, ни главная оппозиционная левая партия СИРИЗА не получат голоса, необходимые для абсолютного парламентского большинства. Если прогнозы сбудутся, то в начале июля состоится повторное голосование.