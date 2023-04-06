Резников прибыл с визитом в Грецию: страна обещает предоставить артиллерию, боеприпасы и БМП

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл с визитом Греции в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В Греции Украине пообещали больше поставок артиллерии и боеприпасов к стрелковому оружию, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и дополнительные боевые машины пехоты советских времен.

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил, что страна "окажет всяческую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется - это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала", - добавил он.

Военные официальные лица заявили, что Греция также предоставила инструкторов для украинских сил специального назначения и операторов танков как вклад в масштабную военную помощь, которую возглавяют США и их союзниками.

При этом Греция не планирует предоставлять Украине танки Leopard. Панагиотопулос заявил, что государство не будет передавать Украине вооружение, если это ослабит ее обороноспособность.

К тому же Резников отметил, что Греция предложила помощь Украине для лучшей интеграции ее военного флота в НАТО.

"После этой войны, после победы Украины в этой войне мы вместе с нашими партнерами продолжим развивать нашу обороноспособность", - сказал Резников.

Напомним, в феврале Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.

К тому же СМИ сообщали, что США готовы передать Греции 300 Bradley на замену БМП-1 и М113, которые страна предоставляет для нужд Украины.

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