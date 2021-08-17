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Президент Німеччини про ситуацію в аеропорті Кабула: ганьба для Заходу

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр різко відреагував на кадри з аеропорту Кабула. Він звинуватив у цьому політику Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

За його словами, частина відповідальності за нинішню ситуацію в Афганістані лежить і на ФРН.

"У ці дні ми спостерігаємо людську трагедію, за яку ми теж поділяємо відповідальність. Це поворотний момент, що змінить нас і змінить світ. Кадри відчаю в аеропорту Кабула - це ганьба для політиків Заходу", - заявив Штайнмаєр.

Він вважає, що Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західнии партнерами.

"Ми маємо допомогти також тим, кому в Афганістані загрожує насильство або смерть, у тому числі багатьом хоробрим жінкам", - зазначив він.

Нагадаємо, Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану.

Зазначимо, в Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

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