Европа должна вернуться к самостоятельному диалогу с Россией, а не полагаться на США, ведь Вашингтон может выбрать курс, который приведет к новому разделению континента на сферы влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба в интервью Financial Times .

Финский лидер признал, что американские переговорщики заслуживают признания за возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией, ранее зашедшим в тупик. Также он отметил поддержку Вашингтоном участия европейских стран в предстоящих переговорах.

Однако, по мнению Стубба, это не означает, что Европа должна и дальше полагаться на США в отношениях с Москвой.

"Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным", – сказал президент Финляндии.

Он уверен, что теперь, когда появились определенные рамки для переговоров, европейские лидеры должны сами выходить на контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом важно, чтобы все они доносили одинаковое сообщение и соблюдали общую позицию.

Стубб предупредил о риске нового раздела Европы

Президент Финляндии считает, что Европа оказалась перед выбором между двумя историческими сценариями – Ялтинским соглашением 1945 года и Хельсинкским соглашением 1975 года.

Ялтинское соглашение закрепило распределение сфер влияния после Второй мировой войны и фактически отдало Центральную и Восточную Европу в советскую орбиту. Хельсинкские соглашения способствовали снижению напряженности между Востоком и Западом, а также закреплению принципов национального суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

На вопрос, находятся ли США в "лагере Ялты", Стубб ответил, что надеется на обратное. В то же время он признал, что позиция Вашингтона пока не определена.

"Мы не знаем, на какую сторону склонятся США сейчас. Вероятно, они склоняются больше к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому", - отметил финский президент.

Он добавил, что неопределенность с позицией США не должна мешать Европе продолжать диалог и самостоятельно отстаивать свои интересы.

Стубб также подчеркнул, что Россия не выиграла войну против Украины и, по его убеждению, не выиграет. По его словам, Путин готов к диалогу с Европой, хотя сам континент опоздал с подготовкой к переговорам.