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Президент Финляндии не исключил закрытие консульства РФ на Аландских островах

Фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия не исключает закрытия консульства России на Аландских островах в ответ на закрытие Москвой консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинистьо, которое приводит Bloomberg .

Что этому предшествовало

На прошлой неделе Россия приказала Финляндии закрыть свое представительство в Санкт-Петербурге, Хельсинки пообещал принять ответные меры, дав понять, что могут выгнать дипломатов из консульства в Турку на юго-западном побережье страны.

Однако общественный резонанс вместо этого сосредоточился на Аландских островах, которые занимают стратегическое положение в Балтийском море. В результате резонанса был поднят вопрос о том, почему России должно быть разрешено такое присутствие на территории НАТО.

Позиция президента Финляндии по консульству РФ на Аландских островах

"Посмотрим", - сказал Ниинистьо, когда его спросили, можно ли закрыть консульство на Аландских островах.

Он назвал эту дипломатическую миссию "одним консулом и его женой".

"В Турку консульство больше, чем в Санкт-Петербурге. Но мы еще не приняли решение. По крайней мере, консульство в Турку явно на столе", - сказал он.

Отношение Финляндии к РФ после вторжения в Украину

Недавно стало известно, что Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.

Также Финляндия решила недавно объявить новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.

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