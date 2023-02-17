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Президент Финляндии не исключил вступление в НАТО без Швеции

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия не намерена отзывать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verkkouutiset.

"Мы не хотим и не можем отозвать нашу заявку (на членство в НАТО, - ред.). Мы выразили свою волю, подав заявку, и мы не можем просто сдаться и отозвать ее", - заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что Финляндия и Швеция хотят как можно скорее присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Это наше волеизъявление. Отношение Турции к этому волеизъявлению зависит только и исключительно от Турции", - заявил он, добавив, что у Турции есть свое понимание ситуации и дальнейших действий.

Напомним, парламент Финляндии 28 февраля проведет голосование за принятия необходимого законодательства, которое позволит Хельсинки стать членом НАТО.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении к Альянсу.

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