RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Президент Финляндии сомневается, что Россия согласится на 20-пунктный мирный план

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Финляндии Александр Стубб сомневается, что Россия одобрит 20-пунктный план как часть договоренностей о завершении войны. Поэтому важно усиливать поддержку Украины.

Об этом Стубб заявил во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Стубба, Украина, США и европейские страны способны договориться о "хорошем пакете" решений для достижения прочного мира. В то же время он сомневается, что Россия согласится на такие договоренности.

Президента Финляндии беспокоит позиция Москвы, поэтому поддержка Украины должна продолжаться и в дальнейшем. В этом он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стубб также отметил, что Финляндия как новый член НАТО может играть важную роль в укреплении безопасности в Арктическом регионе.

Отдельно президент Финляндии остановился на стратегических целях российского диктатора Владимира Путина, которые, по его словам, потерпели провал.

В частности, Путин стремился захватить Украину и сделать ее частью России, однако этого не произойдет. Стубб выразил убеждение, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза.

Также Кремль пытался остановить расширение НАТО, но взамен получил вступление Финляндии и Швеции в Альянс, что фактически удвоило протяженность границы России с НАТО.

Кроме того, Путин стремился усилить влияние России в мире, однако ситуация в Центральной Азии, на Южном Кавказе, а также в Иране и Венесуэле свидетельствует об обратном.

"Это не совсем история успеха с точки зрения Кремля", - отметил Стубб.

Президент Финляндии также отверг утверждение о победе России в войне. По его словам, РФ ежедневно теряет около тысячи солдат, тогда как российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за высокой инфляции и процентных ставок.

 

Мирный план из 20 пунктов

Мирный план из 20 пунктов, наработанный во время консультаций между Киевом и Вашингтоном, стал базовым документом для завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Владимира Зеленского, документ предусматривает предоставление Украине надежных гарантий безопасности, а численность Вооруженных сил Украины в мирное время должна составлять 800 тысяч военных.

Зеленский также отметил, что сам план уже согласован примерно на 90%, тогда как гарантии безопасности со стороны США согласованы на 100%.

Ожидается, что соглашение из 20 пунктов должны подписать четыре стороны - Украина, Россия, страны Европы и Соединенные Штаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияМирные переговорыВойна в Украинемирный план США