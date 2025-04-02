Президент Финляндии назвал лучший способ остановить агрессивную войну России

"Лучший способ остановить агрессивную войну России - максимально усилить давление на Москву", - написал он.

Он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США.

"Он амбициозен. Этот пакет в сочетании с четким сроком безоговорочного прекращения огня является шагом к справедливому и прочному миру", - добавил он.

По его мнению, без максимального давления Россия продолжит свою тактику проволочек, и война будет продолжаться в обозримом будущем.

Законопроект Сената

Напомним, половина Сената США - 25 республиканцев и 25 демократов - объединились, чтобы предложить санкции, которые будут введены против России, если она откажется вести добросовестные переговоры о мире с Украиной.

Главные авторы законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявили, что законопроект введет первичные и вторичные санкции против России и организаций, поддерживающих российскую агрессию в Украине, если Москва не пойдет на переговоры или предпримет новые попытки подрыва суверенитета Украины после заключения любого мирного соглашения.

Законопроект является редким примером двухпартийности в расколотом Конгрессе США и появился на фоне растущего нетерпения президента Дональда Трампа затягиванием мира со стороны Кремля.

Хотя многие члены Конгресса от обеих партий решительно поддерживали Украину, сражавшуюся с российскими захватчиками, все большее число ближайших республиканских союзников Трампа стали относиться прохладнее с тех пор, как два года назад партия взяла под контроль Палату представителей, а затем в январе - Белый дом и Сенат.

С начала своего второго срока 20 января Трамп занял более примирительную позицию в отношении России, что вызвало беспокойство у европейских союзников Вашингтона, когда он пытался выступить посредником

"Санкции против России подразумевают введение пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Они бьют так сильно не просто так", - заявили оба сенатора.

Сторонники законопроекта говорят, что он будет принят подавляющим большинством голосов в обеих палатах, если лидеры республиканцев в Конгрессе разрешат провести голосование. Пока неизвестно, когда именно состоится голосование.