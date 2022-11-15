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Президент ФИФА призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022 и "забыл" агрессора

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Бали, Вторник 15 ноября 2022 13:53
Президент ФИФА призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022 и "забыл" агрессора Фото: Джанни Инфантино – давний товарищ Владимира Путина (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Выступая на саммите "Большой двадцатки", президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил содействия в установлении перемирия между Украиной и Россией на время проведения чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Футбольный функционер назвал грядущий Мундиаль "уникальной платформой мира" и потенциальным "положительным толчком" для работы над прекращением огня. В то же время глава ФИФА не назвал Россию агрессором, а фактически уравнял ее роль с Украиной.

"Моя просьба к вам – подумать о временном прекращении огня на месяц на время чемпионата мира по футболу или, хотя бы, о реализации каких-то гуманитарных коридоров и чего-то, что могло бы привести к возобновлению диалога как первого шага к миру. Вы – мировые лидеры, имеете возможность влиять на ход истории", – заявил Инфантино.

Швейцарский спортивный функционер не раз критиковался за симпатии к России. В частности, он активно продвигал сохранение за РФ статуса хозяина ЧМ-2018 после оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Зимой 2019 года он получил российский Орден Дружбы из рук Путина.

На конгрессе ФИФА в марте руководимая Инфантино организация не исключила Россию из своих рядов, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда функционеры решили своевременным предоставление русскому статуса одного из официальных языков ФИФА.

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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