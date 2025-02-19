Глава Евросовета обсуждает "гарантии" для Украины, но пока без экстренного саммита, - СМИ

Президент Европейского совета Антониу Кошта не планирует на данный момент созывать экстренный саммит ЕС для обсуждения войны в Украине. Однако такая встреча возможна в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание со ссылкой на источники, на сегодня у Кошты нет планов относительно специального заседания Европейского совета по Украине, поскольку отсутствуют конкретные наработки.
"Организация чрезвычайного саммита ЕС не исключается, но его целью должно быть достижение конкретных результатов", - отметил неназванный чиновник.
Вместе с тем чиновник добавил, что президент Европейского совета начал консультации с лидерами ЕС по двум основным вопросам - поддержки Украины и гарантий безопасности.
Напомним, как писало информагентство Reuters, президент Франции Эмануэль Макрон в среду, 19 февраля планирует провести второй саммит онлайн, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. Подобная встреча уже прошла в понедельник, 17 февраля.
По информации Reuters, среди приглашенных стран в частности Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Напомним, 17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит, который созвал президент Франции. В нем приняли участие лидеры стран Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Во время саммита участники обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины, однако никаких решений не принимали.
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