Президент Європарламенту особисто вручить Сенцову премію Сахарова

Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і чекає можливості особисто вручити йому премію Сахарова. Про це Сассоли написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

"З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом", - заявив він.

Нагадаємо, Сенцов зробив першу заяву після обміну. Він подякував усім, хто боровся за звільнення полонених, а також висловив надію на швидке звільнення решти українців.

Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію ім. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі.