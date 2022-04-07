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Зеленський завтра зустрінеться з главою Єврокомісії

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 11:11
Зеленський завтра зустрінеться з главою Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляйен і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відвідає Україну. У п'ятницю, 8 квітня, вона проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова під час телемарафону.

"Завтра протягом дня президент зустрінеться з Урсулою фон дер Ляйєн (головою Єврокомісії, - ред.)", - заявив Нікіфоров.

Він також зазначив, що Володимир Зеленський щодня підтримує зв'язок з іноземними лідерами та партнерами.

"Також телефонні дзвінки відбуваються щодня. Дзвінки вже не за протокольними правилами, а просто через месенджери або просто телефоном", - зазначив спікер президента.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував п'ятий пакет санкцій проти Росії. Його повинні узгодити протягом декількох днів.

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