Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским: уже планирует визит в Украину

"Во время первого разговора в новом году с президентом Зеленским я передала украинскому народу мою искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - написала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет поддерживать Украину в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями и школьными автобусами. Также продолжится и финансовая помощь.

Кроме того, скоро ЕС начнет выплачивать пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами.

"Я с нетерпением жду новой встречи с вами в скором времени в Украине", - добавила она.

Отметим, что фон дер Ляйен уже трижды посещала в Украине с начала полномасштабной войны.

Добавим, что в ноябре Зеленский встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.