Президент Эстонии подписал закон о передаче активов РФ Украине, есть важный нюанс
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон про передачу российских активов Украине. Но не без нюансов.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По его словам, согласно закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".
"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Карис.
Президент Эстонии добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.
Алар Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызывать не проясненные юридические вопросы, но "парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".
"Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - резюмировал Карис.
Конфискация активов РФ
15 мая за этот закон проголосовали 65 депутатов парламента Эстонии (Рийгикогу). Он позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.
Отметим, в конце мая Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов России будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.
Напомним, активы Центрального банка РФ заморожены в различных западных юрисдикциях на сумму более 300 млрд долларов. Только активов, "зависших" во Франции, хватило бы, в частности, для строительства новой ГЭС вместо Каховской.
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