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Президент Эстонии подписал закон о передаче активов РФ Украине, есть важный нюанс

Эстония, Четверг 30 мая 2024 13:58
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Президент Эстонии подписал закон о передаче активов РФ Украине, есть важный нюанс Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон про передачу российских активов Украине. Но не без нюансов.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, согласно закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Карис.

Президент Эстонии добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Алар Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызывать не проясненные юридические вопросы, но "парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".

"Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба", - резюмировал Карис.

Конфискация активов РФ

15 мая за этот закон проголосовали 65 депутатов парламента Эстонии (Рийгикогу). Он позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.

Отметим, в конце мая Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов России будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.

Напомним, активы Центрального банка РФ заморожены в различных западных юрисдикциях на сумму более 300 млрд долларов. Только активов, "зависших" во Франции, хватило бы, в частности, для строительства новой ГЭС вместо Каховской.

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