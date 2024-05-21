Как будет выделяться Украине и использоваться прибыль от активов России: ответ Совета ЕС
Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов России будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Центральные депозитарии, владеющие российскими суверенными активами и резервами в размере более 1 млн евро, сделают финансовый взнос из своей соответствующей чистой прибыли, накопленной с 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины и потребностей в реконструкции.
Так, 90% средств будут передаваться в Европейский фонд мира, а оставшиеся 10% - на программы ЕС, финансируемые из бюджета блока.
"Это распределение будет пересматриваться ежегодно, и впервые - до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что центральным депозитариям будет разрешено временно удерживать часть финансового взноса в размере около 10% для соблюдения установленных требований к капиталу и управлению рисками в связи с последствиями войны в Украине для активов, находящихся в распоряжении центральных депозитариев.
Активы РФ
В Европе и Соединенных Штатах были заморожены активы Центрального банка России на сумму около 330 миллиардов долларов в ответ на военное полномасштабное вторжение в Украину. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается нерешенным.
Вопрос о конфискации активов пока не рассматривался. Вместо этого западные страны предложили использовать получаемую прибыль для оказания помощи Украине.
Так, 21 мая Совет ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.
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