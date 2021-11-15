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Президент Естонії скликає аду з держоборони через розв'язання "гібридної війни" Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Президент Естонії Алар Каріс скликає раду з питань державної оборони щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Під час якої буде обговорено розв'язання Білорусією "гібридної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відомо, що рада по держобороні збереться на засідання вже у вівторок вранці, 16 листопада.

"З ініціативи президента Алара Каріса у вівторок вранці буде скликано раду з державної оборони для обговорення ситуації на білорусько-польському кордоні. Рада обговорить створену Білоруссю гібридну кризу та ситуацію з регіональною безпекою", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що до складу ради увійдуть прем'єр-міністр та глави ключових відомств: Міноборони, МВС, МЗС та Мінфіну, а також голови парламентських комісій з оборони та закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні 15 листопада мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану.

Додамо, у Міністерстві оборони Польщі заявили, що на кордоні з білоруської сторони чути стрілянину з автоматів. У відомстві вважають, що це чергові провокації білоруських силовиків, які стріляють холостими патронами.

Деталі про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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БілорусьПольшаЕстоніяМіграційна криза