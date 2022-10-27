Последствия российского вторжения в Украину: валюта Египта упала до рекордно низкого уровня

Египетский фунт упала более чем на 14% до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это произошло после того, как центральный банк заявил, что перешел на "долгосрочный гибкий режим обменного курса" и повысил процентные ставки на 200 базисных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Египет пытается получить новый кредит от Международного валютного фонда после того, как его экономические проблемы усугубились из-за войны России против Украины. Фонд уже давно призывает Египет обеспечить большую гибкость обменного курса.

После внеочередного заседания Комитета по денежно-кредитной политике центральный банк Египта заявил, что повышает ставку по кредитам овернайт до 14,25% и ставку по депозитам овернайт до 13,25%, чтобы зафиксировать инфляционные ожидания и сдержать давление со стороны спроса.

Центральный банк заявил, что намерен активизировать экономические реформы и "перешел к режиму стабильно гибкого обменного курса, предоставив силам спроса и предложения определять стоимость египетского фунта по отношению к другим иностранным валютам".

Вскоре после того, как было опубликовано заявление центрального банка, фунт быстро ослаб до примерно 22,5 за доллар с уровня открытия 19,67.

Банк позволил фунту обесцениться на 14% в марте, и в последние недели он постепенно снижался перед резким сегодняшним падением.

Война на Украине увеличила счета Египта за пшеницу и нефть, нанеся удар по туризму с двух его крупнейших рынков, Украины и России, основного источника твердой валюты.

В своем заявлении в четверг центробанк заявил, что конфликт имел "ужасные экономические последствия" и, следовательно, привел к тому, что Египет столкнулся с крупным оттоком капитала.

Согласно официальным данным, годовая общая инфляция ускорилась до 15% в сентябре, что является самым высоким показателем почти за четыре года.