Президент Египта призвал прекратить войну в Украине

Война России против Украины и страдания, которые она причинила, должны наконец закончиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, которое приводит издание CNN.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал прекратить войну между Россией и Украиной. Об этом он сказал в ходе выступления на открытии Саммита мировых лидеров на климатической конференции ООН COP27.

"Эта война должна прекратиться, эта война и страдания, которые она причинила, должны закончиться", - заявил лидер Египта.

Абдель Фаттах Ас-Сиси также призвал мировых лидеров срочно принять больше мер и действий, чтобы прояснить, как сокращать выбросы. Это побуждает заинтересованные стороны выделить адекватное финансирование для решения проблемы изменения климата.

"Нет времени сидеть сложа руки, нет места для колебаний ради будущих поколений", – добавил президент.