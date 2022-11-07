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Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні

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Понеділок 07 листопада 2022 16:34
Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні Фото: Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Війна Росії проти України та страждання, які вона нанесла, повинні нарешті закінчитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі, яку приводить видання CNN.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав припинити війну між Росією та Україною. Про це він сказав у ході виступу під час відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27.

"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, які вона нанесла, повинні закінчитися", - заявив лідер Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі також закликавши світових лідерів терміново вжити більше заходів і дій, щоб прояснити, як скорочуватиму викиди. Це спонукатиме зацікавлені сторони виділити адекватне фінансування для розв'язання проблеми зміни клімату.

"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", - додав президент.

Нагадаємо, що через вторгнення РФ в Україну валюта Єгипту впала до рекордно низького рівня.

Також Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах насуваються на Москву західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

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