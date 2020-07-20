Парламент Єгипту схвалив військову інтервенцію в Лівію

Парламент уповноважив президента країни направити війська до сусідньої Лівії
Парламент Єгипту проголосував за відправлення збройних сил у Лівію. Рішення аргументували "захистом національної безпеки Єгипту".
Про це повідомляє AP.
Наголошується, що такий крок може призвести до прямої конфронтації Єгипту і Туреччини, близьких союзників США, які підтримують конкуруючі сторони в хаотичній війні в Лівії.
Бойові дії в Лівії почалися після повалення лівійського диктатора Муаммара Каддафі. В цей час країна розділена між урядом на сході, союзником якого є військовий командир Халіфа Хафтар, і урядом, підтримуваних США, в Тріполі на заході.
Єгипет підтримує східні лівійські сили, а Туреччина підтримує сили в Тріполі.
Раніше в США заявили, що Росія підтримує Хафтара і поставляє в Лівії військову авіацію для заволодіння стратегічним плацдармом у Північній Африці.
У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського колегу Володимира Путіна в неоднозначному ставленні до російських найманців у Лівії.