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Парламент Єгипту схвалив військову інтервенцію в Лівію

Каїр, Понеділок 20 липня 2020 20:43
Парламент Єгипту схвалив військову інтервенцію в Лівію
Фото: парламент Єгипту (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Парламент уповноважив президента країни направити війська до сусідньої Лівії

Парламент Єгипту проголосував за відправлення збройних сил у Лівію. Рішення аргументували "захистом національної безпеки Єгипту".

Про це повідомляє AP.

Наголошується, що такий крок може призвести до прямої конфронтації Єгипту і Туреччини, близьких союзників США, які підтримують конкуруючі сторони в хаотичній війні в Лівії.

Бойові дії в Лівії почалися після повалення лівійського диктатора Муаммара Каддафі. В цей час країна розділена між урядом на сході, союзником якого є військовий командир Халіфа Хафтар, і урядом, підтримуваних США, в Тріполі на заході.

Єгипет підтримує східні лівійські сили, а Туреччина підтримує сили в Тріполі.

Раніше в США заявили, що Росія підтримує Хафтара і поставляє в Лівії військову авіацію для заволодіння стратегічним плацдармом у Північній Африці.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського колегу Володимира Путіна в неоднозначному ставленні до російських найманців у Лівії.

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