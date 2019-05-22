Президент ЄБА: Інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського

Інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення президента України Володимира Зеленського. Про це заявив президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, пише Deutsche Welle.

Фіала заявив, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України.

"На жаль, інвестори - за реакціями на єврооблігації і на українську гривню - відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав Фіала.

Подальші призначення спільнота інвесторів, за його словами, також оцінить як сигнал.

"Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призводитиме до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть мати місце відтік інвестицій", - переконаний президент ЄБА.

За словами Фіали, в інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямі встановлення верховенства права.

Говорячи про новопризначеного главу адміністрації президента Андрія Богдана, Фіала зазначив: "Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського, котра займалася протилежним, зараз змінить напрям своєї діяльності на 180 градусів і діятиме не на благо олігархів, а на благо країни".

У той же час, за його словами, призначення екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса та екс-міністра фінансів Олександра Данилюка інвестори вважали б хорошим сигналом, однак вони не фігурують серед перших призначень.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив головою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зараз адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві.