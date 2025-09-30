Президент Чехии обратился к гражданам перед избранием правительства и вспомнил о РФ

Павел отметил, что "многое стоит на кону" на грядущих выборах в парламент Чехии. По его словам, это прежде всего "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире", а также из-за "постепенной потери уверенности".

Чешский лидер отметил, что стране нужно правительство, которое будет обеспечивать ее безопасность на основе членства в Евросоюзе и НАТО.

"Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе", - подчеркнул он.

По словам Павела, это имело бы существенное влияние на свободу, безопасность и экономическое благосостояние Чехии.

Выборы депутатов в нижнюю палату чешского парламента состоятся 3 и 4 октября.