Президент Чехии заявил, что вступление Украины в НАТО пока "нереалистично" в короткие сроки

Президент Чехии Петр Павел назвал вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем "нереалистичным". Он призвал союзников усилить экономическое давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Несмотря на решительную поддержку Украины, президент Чехии Петр Павел признал, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в НАТО "нереалистично" из-за сопротивления администрации Трампа.
В то же время он подчеркнул, что союзники должны не отказываться от этой идеи, ведь членство Киева усилит Альянс.
Павел также призвал продолжать усиливать экономическое давление на Россию, отметив, что санкции наносят врагу значительные трудности.
По его словам, международное сообщество должно усилить санкции, чтобы ослабить агрессора и приблизить завершение войны.
"Мы также должны создать гораздо большее давление на экономическую сторону, потому что понятно, что Россия имеет большие трудности", - сказал он.
В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. В частности, президент США Дональд Трамп отвергал возможность членства Украины в Альянсе.
Глава Пентагона Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.
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