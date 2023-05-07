Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления: будет только один шанс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел сказал, что Украина больше не имеет того элемента неожиданности, который помог успешным наступлениям на Харьковском и Херсонском направлении в том году.

Певел сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением.

"Очевидно, у них все еще есть ощущение, что они не имеют всего необходимого для успешного начала операции", - сказал президент Чехии.

Павел рассказал, что во время встреч на прошлой неделе призвал Шмыгаля не "подталкивать Зеленского к более быстрому темпу до того, как Украина будет полностью готова".

По его словам, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от численности своих сил, и она не может позволить себе провалить наступление.

"Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - подчеркнул президент.

Напомним, во время визита в Украину Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которое отправлялось на фронт.

О том, почему наступление Украины может стать переломным - можно узнать в материале РБК-Украина.

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