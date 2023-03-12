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Зеленский поговорил с президентом Чехии: обсудили вступление Украины в ЕС

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Воскресенье 12 марта 2023 16:18
Зеленский поговорил с президентом Чехии: обсудили вступление Украины в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наши потребности в безопасности. Говорили о движении Украины в ЕС", - написал он.

Зеленский заявил, что он с чешским лидером договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать.

"Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с агрессией РФ", - подчеркнул он.

Напомним, 9 марта в Пражском граде состоялась церемония инаугурации Павела.

Ранее Павел заявил, что Украина должна получить истребители, но в долгосрочной перспективе.

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Владимир Зеленский Чехия Вступление в ЕС Война России против Украины
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