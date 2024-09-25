Президент Чехии уточнил свое предложение Киеву отдать России территории

Таким образом президент Чехии прокомментировал свое интервью The New York Times. В нем он сказал, что Украина должна реалистично оценивать свои военные цели и, возможно, согласиться с тем, что часть ее территории может оставаться под контролем России, по крайней мере временно.

По словам Павла, статья отражает его долгосрочный подход. "Я не сказал ничего такого, чего не говорил уже давно. На прошлогодней конференции в Мюнхене я предостерег от завышения нереалистичных ожиданий", - сказал президент Чехии.

По мнению чешского президента, надежды на то, что война завершится чистой победой Украины через несколько недель или месяцев, могут оказаться очень опасными для всех.

Павел считает, что нужно смотреть на проблему с точки зрения того, что реально возможно. "Я никогда не подвергал сомнению, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны реалистично оценивать временные рамки и то, какой ценой эта цель может быть достигнута", - сказал он.

"Победа над Россией в Украине ценой того, что половина украинского населения будет уничтожена, вероятно, не является победой", - добавил чешский президент.