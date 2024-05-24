Президент Чехии получил травму во время езды на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в канцелярии президента Чехии в Twitter.

В ведомстве не уточнили, когда произошел инцидент. Однако по предварительным данным, травмы не серьезны, хотя и нуждаются в "непродолжительном наблюдении в Центральном военном госпитале в Праге".

"Мы сообщим больше информации, когда она станет доступна", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что чешский лидер известен своей страстью к мотоспорту. В частности, после избрания президентом Павел заявлял, что хотел бы ездить на мотоцикле уже в новом статусе, однако понимает, что у него будет мало времени.

Ранее СМИ выяснили, что в гараже Павела хранятся чешский Jawa 350, американский Davidson XL 1200 и BMW.

Как сообщало РБК-Украина, президент Чехии Петр Павел заявил, что Российская Федерация в своей военной агрессии против Украины развязала войну на европейском континенте.

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