Разрушительность войны РФ против Украины не уступает Второй мировой, - президент Чехии

Российская Федерация в своей военной агрессии против Украины развязала войну на европейском континенте, которая по своей разрушительности не уступает Второй мировой войне.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas .

Чешский лидер в Виткове в районе Опава Моравско-Силезского края во время памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию капитуляции гитлеровской Германии во время Второй мировой, высказался о нынешней ситуации с широкомасштабным конфликтом в Европе.

В своей речи Павел напомнил, что во время Второй мировой войны из-за обезображенной идеологии расового превосходства были уничтожены миллионы гражданских, и нанесен невероятный материальный ущерб.

По его словам, благодаря тем, кто активно противостоял злу, будущие поколения "могли прожить свою жизнь спокойно".

Павел охарактеризовал как "исторический парадокс" то, что ранее СССР был неотъемлемой частью союзнической коалиции в борьбе с агрессией, а теперь Россия сама стала страной-агрессором и "развязала войну на европейском континенте, которая ни в коем случае" не уступает по уничтожению людей и материальных ценностей со Второй мировой войне.

Чешский президент также отметил, что гордится тем, что его страна продолжает активно помогать Украине, которую атаковала Россия.

"Более двух лет мы видим каждый день, как развивается конфликт против Украины", - добавил он.

С другой стороны, отметил Певел, проигравшая нацистская Германия "после глубоких размышлений" стала демократической страной, которая поддерживает мир и стабильность в Европе, а также помогает в более широком регионе.

Помощь Чехии для Украины и инициатива по снарядам

Ранее сообщалось, что в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о готовности Праги и ряда европейских стран передать Украине 800 тыс. артиллерийских снарядов. Для закупки боеприпасов следовало собрать необходимые средства.

Кроме Чехии, инициативу поддержали Германия, Дания, Литва, Латвия, Норвегия и другие страны. Почти все необходимые средства были собраны в начале марта.

Добавим, по данным СМИ, в рамках чешской инициативы Украина получит больше снарядов, чем ожидалось.