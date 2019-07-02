ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чехія розслідує участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці бойовиків

Новини » Політика    02.07.2019 - 10:59
Чехія розслідує участь своїх громадян у боях на Донбасі на боці бойовиків
Фото: Євген Перебийніс (Уніан)

Посол заявив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб

Чехія розслідує участь своїх громадян у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись інтерв'ю посла України в Чехії Євгена Перебийніс виданню "Голос України".

За словами посла, питання доказу провини є дуже важким через те, що більшість звинувачень базуються на відомостях із соціальних мереж. Він заявив, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.

"Ця тема дуже делікатна, і чеські правоохоронці не люблять багато розповідати, яким чином це відбувається. Зараз йде розслідування щодо майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі", - повідомив він.

Посол вважає, що президент Чехії Мілош Земан - проросійський політик, але чеський уряд має однозначну проукраїнську позицію.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкін заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію Криму та Азовського моря.

 

Чехія заборонила польоти авіакомпаніям РФ На Донбасі за добу загинули двоє українських військових
Новини України ЧехияДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся