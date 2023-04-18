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Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, - Кирби

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Вторник 18 апреля 2023 02:49
Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 17 апреля, Белый дом выступил с критикой заявлений президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, в которых он обвинял США в "поощрении войны в Украине".

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

"В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно невзирая на факты", - сказал он.

Напомним, что во время своего визита в Китай Силва заявил, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". Таким образом, им якобы удастся "убедить" российского и украинского президентов.

После Силва призвал к созданию "Большой двадцатки" для мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ.

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Соединенные Штаты Америки Бразилия Кирби
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