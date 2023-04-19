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Президент Бразилии все же осудил российское вторжение, однако есть нюанс, - Reuters

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 13:15
Президент Бразилии все же осудил российское вторжение, однако есть нюанс, - Reuters Фото: Луиз Инасио Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва все же осудил нарушение Россией территориальной целостности Украины. В то же время он снова призвал к посредничеству в прекращении войны, несмотря на критику относительно его "мирной инициативы".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время брифинга с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Лула да Силва призвал группу нейтральных стран объединиться, чтобы "помочь установить мир между Россией и Украиной".

Слова да Силвы прозвучали после критики со стороны Запада относительно его слов о том, что именно якобы западные страны затягивают войну. Представитель Белого дома обвинил президента Бразилии в повторении российской и китайской пропаганды.

Как отметил источник издания в Вашингтоне, официальные лица США в частном порядке четко дали понять бразильским коллегам, что администрация президента Джо Байдена недовольна критикой предоставления оружия Украине.

В частности советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил со своим бразильским коллегой Селсо Аморимом относительно войны России против Украины. Перед этим последний назвал критику США "абсурдной" и отметил, что Бразилия не разделяет позицию России.

"Бразилия защищает территориальную целостность Украины. Но пока не будет переговоров, идеального мира для украинцев и россиян не будет. Должны быть уступки", - сказал Аморим.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что лидера Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

В МИД Украины призвали да Силву не относиться одинаково к стране-агрессору и стороне, которая защищается.

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