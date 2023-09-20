Президент Бразилии рассказал о своих ожиданиях от встречи с Зеленским

Бразилия готова обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы, которые его интересуют. Это будет касаться и войны в Украине.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de S.Paulo .

"Это будет разговор двух президентов, у каждого свои проблемы и свое видение", - сказал глава Бразилии.

Также он сказал, что будет говорить с Зеленским о проблемах, которые он захочет обсудить с ним.

Издание уточняет, что Лула да Силва намерен напомнить Зеленскому о бразильской "мирной инициативе" урегулирования войны в Украине.

Речь идет о создании группы посредников из пяти государств.

Встреча Зеленского с президентом Бразилии

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", - говорится в материале The Guardian.

Издание пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по войне.

Вчера сообщалось, что Лула да Силва досрочно покидает Соединенные Штаты Америки из-за жалоб на плохое самочувствие и сильную боль в ноге.

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

В мае сообщалось, что Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.