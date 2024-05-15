Партнеры Украины работают над участием стран Глобального юга в саммите мира, - Bloomberg

В ходе подготовки к саммиту по мирному плану Украины дипломаты сосредоточились на узком круге целей, чтобы обеспечить участие в нем Китая и других стран так называемого Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание считает, что даже в этом случае нет уверенности в том, что усилия увенчаются успехом. Более 160 стран были приглашены для обсуждения условий Украины для урегулирования с Россией. Однако уровень участия в конференции западных союзников Украины неясен.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, чтобы заручиться более широкой поддержкой, Германия и другие союзники Украины привлекают дипломатов из стран Юга к работе над возможным текстом, в котором будут учтены ключевые принципы ООН и другие основные вопросы, такие как возвращение депортированных детей в Украину, обмен заключенными, ядерная и продовольственная безопасность.

Однако эти пункты не соответствуют мирному плану Украины, который требует соблюдения территориальной целостности и суверенитета страны, вывода российских войск, а также гарантий ее будущей безопасности.

Присутствие Китая, в частности, считается важным для успеха встречи, учитывая то влияние, которое, по словам дипломатов, Пекин оказывает на Москву уже более двух лет после начала войны.

В частности, страны G7 и Евросоюза активизируют усилия, чтобы обеспечить участие стран от Бразилии до Южной Африки и Индонезии. В частности, Италию попросили убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать инициативу, заявили источники, а Япония ведет переговоры с Бразилией.

Тем не менее одна из ключевых целей саммита - обсудить, как Россия может быть вовлечена в реальный мирный процесс, сказал один из собеседников.

