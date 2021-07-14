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Президент Бразилії потрапив до лікарні

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Бразилія , Середа 14 липня 2021 15:34
Президент Бразилії потрапив до лікарні Фото: президент Бразилії потрапив до лікарні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Бразилії вирішив звернутися за допомогою до лікарні внаслідок неспинної гикавки протягом останніх декількох днів й ранкових болів у шлунку. Наступні два дні Жаїр Болсонар проведе під постійним наглядом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Globo.

Як відзначає пресслужба резиденції президента Бразилії, Болсонар звернувся в лікарню, аби лікарі допомогли йому з’ясувати причину гикавки. Попри його схвильованість, з головою країни усе добре, однак він повинен провести під постійним наглядом протягом наступних двох днів.

Варто відзначити, що сьогодні повинна була відбутися зустріч Жаїра Болсонара з представниками Сенату, Палати представників й Верховного суду, аби порушити питання стосовно того, що голова Бразилії виступає проти електронної машини для голосування напередодні президентських перегонів, які заплановані на наступний рік.

Зауважимо, що на гикавку президент Бразилії скаржився й раніше. За його словами, він почав страждати через неї після встановлення двох імплантів на зубах.

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