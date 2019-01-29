Президент Бразилії переніс семигодинну операцію

Жаїра Болсонару прооперували після нападу

Президента Бразилии Жаира Болсонару прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот в сентябре пришлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Как отмечается, операция длилась сем часов.

"Операция продлилась семь часов и прошла без осложнений", - сказал он. В госпитале, где размещен Болсонару, состояние президента назвали стабильным, отметив, что он находится в отделении интенсивной терапии.

Так, в течение 48 часов после госпитализации Болсонару, исполняющим его обязанности будет вице-президент Амилтон Моуран. Как ожидается, после президент вернется к работе из госпиталя.

Отметим, на Болсонару напали 5 сентября 2018 года, когда он был кандидатом в президенты страны. Пришедший на встречу политика с избирателями мужчина ранил его ножом в живот.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник, 1 января, официально вступил в должность, пообещав укреплять бразильскую демократию.