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Путін привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Москва, Вівторок 15 грудня 2020 11:58
Путін привітав Байдена з перемогою на виборах в США
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США. Лідер РФ також додав, що готовий до взаємодії і контактів з новим главою Білого дому.

Про це повідомляє ТАСС.

"Володимир Путін скерував вітальну телеграму Джозефу Байдену з нагоди перемоги на виборах президента Сполучених Штатів Америки", - йдеться в повідомленні.

Російський президент також побажав Байдену "усіляких успіхів".

"Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, попри розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз зіштовхується світ", - йдеться в повідомленні прес-служби президента РФ.

Нагадаємо, Джо Байден перемагає на виборах президента США. Він, за попередніми підрахунками вибірників, набирає на виборах 306 голосів при необхідних 270 з 538 голосів. У Трампа - 232 голоси. Конгрес повинен затвердити підсумки голосування вибірників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.

Представник Кремля Дмитро Пєсков пояснював, чому президент РФ раніше не привітав Байдена з перемогою.

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