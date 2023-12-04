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Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине бронетехники

Фото: президент Болгарии Румен Радев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nova.bg.

Как сообщается, Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.

В мотивах вето отмечалось, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами снабжения, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.

Радев подчеркнул, что предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом", - сказал президент Болгарии.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетранспортеры и вооружение, а также запасные части и все излишки в МВД.

БТР были приобретены десятилетия назад коммунистическим режимом того времени.

 

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