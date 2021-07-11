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Мессі виграв перший трофей зі збірною Аргентини

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Неділя 11 липня 2021 14:40
Мессі виграв перший трофей зі збірною Аргентини Фото: Ліонель Мессі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Збірна Аргентини виграла Кубок Америки, здобувши у фіналі перемогу над Бразилією. Капітан Ліонель Мессі вперше виграв фінал великого турніру у складі національної збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна.

До сьогоднішнього дня на рахунку аргентинця у складі національної команди була лише перемога на Молодіжному Чемпіонаті світу-2005 та Олімпіаді-2008.

Також Мессі ставав володарем срібної медалі чемпіонату світу 2014 року, тричі ставав срібним призером Кубка Америки (2007, 2015, 2016) і один раз бронзовим (2019).

Форвард "Барселони" дебютував за збірну в 2005 році. Він чотири рази доходив з нею до фіналів великих турнірів, але жодного разу не перемагав у них.

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