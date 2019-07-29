Президент "Баварії" покине клуб через 40 років

Президент "Баварії" Улі Хенесс прийняв рішення не буде висувати свою кандидатуру на наступні вибори, заплановані на листопад 2019 року. Про це повідомляє видання Bild.

Потенційним наступником 67-річного функціонера називають колишнього гендиректора Adidas Герберта Хайнера, який є головою наглядової ради мюнхенців.

Однак вболівальники німецького клубу організували збір онлайн-підписів з проханням до президента, який віддав 40 років клубу, залишитися на своєму посту.

Хенесс завершив виступи за "Баварію" в якості футболіста в 1979 році і став функціонером клубу. C 2009 по 2014 рік він обіймав посаду президента команди, і в березні 2016 повернувся на цю посаду.

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону "Баварію" покинули два провідні футболісти - голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері.