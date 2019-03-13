"Ліверпуль" вибив "Баварію" і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Баварія" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

Мане оформив один з найважливіших дублів в своїй кар'єрі

"Баварія" на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені програла "Ліверпулю" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 1:3.

На 26 хвилині рахунок у матчі відкрив нападник "Ліверпуля" Садіо Мане. Через 13 хвилин м'яч у власні ворота відправив захисник "мерсисайдців" Жоель Матіп. На 69 хвилині "Ліверпуль" знову зміг вийти вперед у рахунку - гол на свій рахунок записав голландський захисник Вірджіл ван Дейк. У кінцівці Мане оформив дубль в цьому матчі.

Перша зустріч команд, яка відбулася на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі, завершилася в нульову нічию. Таким чином, англійський клуб вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а мюнхенська команда завершує виступ в турнірі.