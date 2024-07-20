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Президент Азербайджана пообещал помочь заморским территориям Франции стать независимыми

Суббота 20 июля 2024 23:47
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Президент Азербайджана пообещал помочь заморским территориям Франции стать независимыми Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал поддержку заморским территориям Франции, в частности Новой Каледонии и Коморским островам, в стремлении обрести независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление лидер Азербайджана сделал во время выступления на медиа-форуме за несколько дней до открытия Олимпийских игр в Париже.

"Мы будем поддерживать вас, пока вы не будете свободны", - объявил Алиев, ссылаясь на французские территории, которые, по его словам, все еще остаются под влиянием колониализма.

Президент Азербайджана рассказал, что некоторые страны "все еще страдают от этого".

"Коморские острова, Майотта все еще находятся под колониальным господством. Наша обязанность - помочь этим странам освободиться от этого отвратительного остатка прошлого", - подчеркнул Алиев.

Конгресс в Баку

Следует отметить, что ранее на этой неделе так называемая "инициативная группа" организовала в столице Азербайджана Баку конгресс, в котором приняли участие группы сторонников независимости из Новой Каледонии и других заморских территорий Франции, включая Корсику и острова Карибского бассейна и Тихого океана.

Как писали во французских СМИ, на этом мероприятии участники резко критиковали французские власти, а азербайджанскую делегацию пригласили посетить Новую Каледонию.

Что предшествовало

Власти Азербайджана обвиняли Францию в якобы предвзятости в пользу Армении, в частности, в попытках достичь мирного договора для завершения тридцатилетнего конфликта в сепаратистском регионе Нагорный Карабах.

Напомним, в мае Париж обвинил Баку во вмешательстве и подстрекательстве к беспорядкам в Новой Каледонии. Вместе с тем в Азербайджане отрицали поддержку местных сепаратистов.

Ранее сообщалось, что Франция ввела чрезвычайное положение в этой своей заморской территории в Тихом океане вблизи Австралии, и ввела войска на остров-государство на фоне мятежей, вспыхнувших в последние дни.

Как заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь 16 мая, в Новой Каледонии были введены военные "для обеспечения безопасности" в портах и аэропорту. Там же запретили социальную сеть TikTok.

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