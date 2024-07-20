Президент Азербайджану пообіцяв допомогти заморським територіям Франції стати незалежними

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таку заяву лідер Азербайджану зробив під час виступу на медіа-форумі, за кілька днів до відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

"Ми підтримуватимемо вас, доки ви не будете вільні", - оголосив Алієв, посилаючись на французькі території, які, за його словами, все ще залишаються під впливом колоніалізму.

Президент Азербайджану розповів, що деякі країни "все ще страждають від цього".

"Коморські острови, Майотта все ще перебувають під колоніальним пануванням. Наш обов'язок - допомогти цим країнам звільнитися від цього огидного залишку минулого", - наголосив Алієв.

Конгрес у Баку

Варто зауважити, що раніше цього тижня так звана "ініціативна група" організувала у столиці Азербайджану Баку конгрес, в якому взяли участь групи прихильників незалежності з Нової Каледонії та інших заморських територій Франції, включаючи Корсику та острови Карибського басейну та Тихого океану.

Як писали у французьких ЗМІ, на цьому заході учасники різко критикували французьку владу, а азербайджанську делегацію запросили відвідати Нову Каледонію.

Що передувало

Влада Азербайджану звинувачувала Францію в нібито упередженості на користь Вірменії, зокрема у спробах досягти мирного договору для завершення тридцятилітнього конфлікту у сепаратистському регіоні Нагірний Карабах.

Нагадаємо, у травні Париж звинуватив Баку у втручанні та підбурюванні до заворушень у Новій Каледонії. Разом з тим в Азербайджані заперечували підтримку місцевих сепаратистів.

Раніше повідомлялося, що Франція запровадила надзвичайний стан у цій своїй заморській території в Тихому океані поблизу Австралії та ввела війська на острів-державу на тлі заколотів, які спалахнули останніми днями

Як заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 16 травня, у Новій Каледонії було введено військових "для забезпечення безпеки" у портах та аеропорту. Також там заборонили соціальну мережу TikTok.