Франция считает, что Азербайджан поддерживает сепаратистов в Новой Каледонии. Баку отрицает
Правительство Франции считает, что Азербайджан пытается разжечь напряженность в Новой Каледонии. Вместе с тем, Баку отвергает обвинения со стороны Парижа во вмешательстве в дела этой французской заморской территории в Тихом океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Французская сторона указывает на внезапное появление азербайджанских флагов рядом с канакской символикой во время недавних протестов в Новой Каледонии. Отметим, что во время беспорядков там погибли пять человек.
Речь идет об изображениях, широко распространявшихся в социальных сетях, и о репортаже, который транслировался в среду на французском канале TF1, когда были показаны сторонники независимости в Новой Каледонии в футболках с азербайджанским флагом.
Канак независимые активисты покрывают азербайджанские flags в Нью-Каледонии, на острове в Южной Песифика, который может быть most absurd thing I've seen lately. pic.twitter.com/2d3eMpliDR — Dor Shabashewitz (@shabashewitz) May 15, 2024
Также в публикации французского информагентства отмечается, что группа, связанная с азербайджанскими властями, открыто поддерживает сепаратистов в Новой Каледонии, и осуждает действия Парижа.
Что говорят в МИД Франции
"Это не фантастика. Это реальность", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен телеканалу France 24, отвечая на вопрос, вмешиваются ли Азербайджан, Китай и Россия в ситуацию в Новой Каледонии.
Он также выразил сожаление, что "некоторые из выступающих за независимость каледонских лидеров заключили соглашение с Азербайджаном".
"Это безусловно", - сказал французский министр.
Реакция Баку
В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна "полностью отрицает безосновательные обвинения".
"Мы опровергаем любую связь между лидерами борьбы за свободу в Каледонии и Азербайджане", - подчеркнул он.
Ситуация в Новой Каледонии
Ранее сообщалось, что Франция ввела чрезвычайное положение в этой своей заморской территории в Тихом океане вблизи Австралии, и ввела войска на остров-государство на фоне мятежей, вспыхнувших в последние дни.
Как заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь 16 мая, в Новой Каледонии были введены военные "для обеспечения безопасности" в портах и аэропорту. Там же запретили социальную сеть TikTok.
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