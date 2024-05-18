Франция считает, что Азербайджан поддерживает сепаратистов в Новой Каледонии. Баку отрицает

Правительство Франции считает, что Азербайджан пытается разжечь напряженность в Новой Каледонии. Вместе с тем, Баку отвергает обвинения со стороны Парижа во вмешательстве в дела этой французской заморской территории в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Французская сторона указывает на внезапное появление азербайджанских флагов рядом с канакской символикой во время недавних протестов в Новой Каледонии. Отметим, что во время беспорядков там погибли пять человек.

Речь идет об изображениях, широко распространявшихся в социальных сетях, и о репортаже, который транслировался в среду на французском канале TF1, когда были показаны сторонники независимости в Новой Каледонии в футболках с азербайджанским флагом.

Канак независимые активисты покрывают азербайджанские flags в Нью-Каледонии, на острове в Южной Песифика, который может быть most absurd thing I've seen lately. pic.twitter.com/2d3eMpliDR — Dor Shabashewitz (@shabashewitz) May 15, 2024

Также в публикации французского информагентства отмечается, что группа, связанная с азербайджанскими властями, открыто поддерживает сепаратистов в Новой Каледонии, и осуждает действия Парижа.

Что говорят в МИД Франции

"Это не фантастика. Это реальность", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен телеканалу France 24, отвечая на вопрос, вмешиваются ли Азербайджан, Китай и Россия в ситуацию в Новой Каледонии.

Он также выразил сожаление, что "некоторые из выступающих за независимость каледонских лидеров заключили соглашение с Азербайджаном".

"Это безусловно", - сказал французский министр.

Реакция Баку

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна "полностью отрицает безосновательные обвинения".

"Мы опровергаем любую связь между лидерами борьбы за свободу в Каледонии и Азербайджане", - подчеркнул он.

Ситуация в Новой Каледонии

Ранее сообщалось, что Франция ввела чрезвычайное положение в этой своей заморской территории в Тихом океане вблизи Австралии, и ввела войска на остров-государство на фоне мятежей, вспыхнувших в последние дни.

Как заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь 16 мая, в Новой Каледонии были введены военные "для обеспечения безопасности" в портах и аэропорту. Там же запретили социальную сеть TikTok.