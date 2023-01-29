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Президент Азербайджана предложил ввести в Совбез ООН исламские государства

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Татьяна Зарембо

В Азербайджане заявили, что исламским государствам следует предоставить постоянные места в Совбезе ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, подчеркнул, что внедрив такие реформы по расширению постоянных мест в Совбезе ООН, можно сформировать более безопасный и справедливый мир.

Кроме того, он отметил, что постоянное место также можно предоставить и Движению неприсоединения, генеральным секретарем которого он является.

"Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации исламского сотрудничества, и ОИС должно выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено Движению неприсоединения, и это место должна получить председательствующая в нем страна. Считаю, что это было бы справедливо", - подчеркнул Алиев.

На днях РБК-Украина сообщало, что Азербайджан планирует эвакуировать дипломатическую миссию из Ирана после террористического нападения на посольство утром 27 января.

Напомним, утром 27 января в Иране вооруженный человек напал на посольство Азербайджана. Нападающий убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Кроме того, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном.

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Азербайджан