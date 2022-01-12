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Президент Азербайджану наказав припинити вогонь на кордоні з Вірменією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наказав припинити вогонь на кордоні з Вірменією після прохань Єревана. Він зазначив, що в результаті обстрілів загинули до восьми вірменських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанське видання Oxu.

За його словами, в результаті бойових зіткнень на кордоні з Вірменією загинули від шести до восьми вірменських військових, багато хто був поранений. Алієв додав, що після цього Єреван наполегливо попросив про припинення вогню.

"Вони (Вірменія - ред.) повинні розуміти, що смерть азербайджанського військовослужбовця ніколи просто так їм не зійде", - додав глава держави.

Алієв назвав бої на кордоні з Вірменією черговою військовою провокацією і абсолютно невмотивованою агресією проти Азербайджану. Він уточнив, що це не перший випадок, який відбувається після війни і вчорашній інцидент не став винятком.

"О 21:30 (19:30 за Києвом - ред.) мною була дана команда Міністру оборони припинити вогонь", - зазначив Алієв.

Нагадавши, повідомлення про взаємні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану з'явилися вдень 11 січня. Сторони звинуватили один одного в провокаціях.

Відзначити, вірменська сторона заявила про загибель двох військових і пораненні ще двох військовослужбовців.

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