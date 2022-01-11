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Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану: Єреван повідомив про загиблих і поранених

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Єреван, Вівторок 11 січня 2022 20:15
Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану: Єреван повідомив про загиблих і поранених Фото: Вірменія заявила про загиблих і поранених в результаті обстрілів на кордоні з Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілів на кордоні Вірменії та Азербайджану загинули двоє Вірменських військовослужбовців. Ще два військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Вірменії.

"Рядовий Артур Мхітарян і молодший сержант Рудін Гарібян (обидва народилися у 2002 році - ред.) були вбиті", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що військовослужбовці загинули в результаті обстрілів з азербайджанської сторони. Крім того, поранення отримали двоє Вірменських військовослужбовців.

"Станом на 21: 00 (19: 00 за Києвом - ред.) обстановка на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабільна", - уточнили у відомстві.

Нагадавши, повідомлення про взаємні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану з'явилися вдень 11 січня. Сторони звинуватили один одного в провокаціях.

Зазначимо, на початку 2022 року Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії.

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